【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施し、俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることを発表。会見では、山崎が中濱万次郎のゆかりの地へ取材に行ったことについて明かした。【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優◆山崎賢人、ジョン万次郎“ゆかりの地”アメリカへ山崎は、制作統括の家冨未央氏とと