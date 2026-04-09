平和憲法を守るための緊急アクション JR高松駅前(高松市浜ノ町) JR高松駅前で県民らが集まり「憲法の改正」や「戦争」の反対を訴えました。 8日、午後7時半ごろ、JR高松駅前では参加者がペンライトやプレートなどを持ち、「憲法改正の反対」や「戦争反対」を通行人に訴えました。 この反対運動は「平和憲法を守るための緊急アクション」として、東京や大阪など全国各地で一斉に行われたものです。 高松市