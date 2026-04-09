女優の黒柳徹子（92）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。お気に入りの曲を明かした。同番組には、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」が話題になった男女夫婦デュオ「ハンバートハンバート」の、佐藤良成と佐野遊穂がゲスト出演。2人のファンという黒柳たっての希望で実現した。番組終盤になり、お互いの直してほしいところを聞かれると、妻・遊穂は夫・良成に対し「