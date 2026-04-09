ＮＨＫは９日、２８年大河ドラマはジョン万次郎の生涯を描いた「ジョン万」と発表。主演は山粼賢人。これにネットでは熱狂的なジョン万次郎ファンのビビる大木を思い出す声が上がり、一時「ビビる大木さん」がトレンド入りした。ジョン万次郎は日本人で初めて米国に渡った人物で、歴史好きのビビる大木はジョン万次郎の大ファンを公言。高知県のジョン万次郎資料館の名誉館長も務めているほどだ。このことを知っている