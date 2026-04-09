“わがままボディ”の24歳美女が、恋愛リアリティーショーでカップルとして成立したイケメン経営者に「する？」と自ら提案。2人で1つのいちごを咥え、濃厚なキスを交わした。【映像】童顔”わがままボディ”美女の水着姿『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定するABEMAオリジナル恋愛リアリティー