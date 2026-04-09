【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施し、俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることを発表。ここでは山崎のこれまでの活躍をまとめる。【写真】「まれ」山崎賢人＆土屋太鳳の密着結婚式シーン◆山崎賢人「熱海の捜査官」で俳優デビュー山崎は1994年9月7日生まれ。2010年にドラマ「熱海の捜査官」（テレ