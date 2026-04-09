美作大学提供 岡山県津山市の美作大学に9日、就労継続支援B型事業所が運営する売店がオープンしました。 新しい売店「ミマスト」では、パン・お菓子・文房具などを津山市のB型事業所「さくらワークヒルズ」の利用者が販売します。利用者が手作りしたキーホルダーなどもあります。オープニングセレモニーでは、テープカットなどが行われました。 美作大学では2024年3月に売