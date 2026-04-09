メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す、名人戦七番勝負の第1局、2日目が始まりました。 今期の名人戦七番勝負は、藤井六冠に糸谷哲郎八段が挑戦しています。 名人は将棋界で最も歴史と伝統のあるタイトルで、第1局は「ホテル椿山荘東京」で行われています。 藤井六冠は現在、名人戦3連覇中で今回4連覇を目指します。 挑戦者の糸谷八段は竜王のタイトルを獲得したこと