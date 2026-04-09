戦争のない社会の実現を訴えるデモが８日、岩国市で行われました。岩国市の錦帯橋周辺には８日夜、市内外からおよそ30人が集まり「NO WAR」と書かれた看板の前でプラカードを手に反戦を訴えました。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は2週間の停戦が合意されたものの、先行きは不透明な状況です。このデモは８日、東京を中心に全国154か所で行われていて参加した人たちは「将来子どもたちが戦争に巻き込まれては