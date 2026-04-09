「地元にある樹齢100年近い桜の木が伐採されることになった。何とか移植できないか」。春日市春日原地区の住民から西日本新聞「あなたの特命取材班」にSOSが寄せられた。かつて数千本の桜の名所として知られた同地区の龍神池周辺で今月中旬に桜が伐採され、月末に池の埋め立て工事が始まるという。