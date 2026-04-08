とちぎテレビ 栃木県産の３つのブランド米を特別にブレンドしたごはんを朝食で味わえるメニューが、８日から宇都宮市のホテルで始まりました。 特別ブレンド米を使ったごはんを朝食で提供しているのは、宇都宮市のホテルニューイタヤのビュッフェレストラン「チェスナット」です。使用されているコメは県内産の「とちぎの星」と「コシヒカリ」、それに「ゆうだい２１」です。 監修したのは、五ツ星お米マイ