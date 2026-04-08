とちぎテレビ

栃木県産の３つのブランド米を特別にブレンドしたごはんを朝食で味わえるメニューが、８日から宇都宮市のホテルで始まりました。

特別ブレンド米を使ったごはんを朝食で提供しているのは、宇都宮市のホテルニューイタヤのビュッフェレストラン「チェスナット」です。使用されているコメは県内産の「とちぎの星」と「コシヒカリ」、それに「ゆうだい２１」です。

監修したのは、五ツ星お米マイスターでとちぎ未来大使でもある山下治男さん。常時３００種類以上のコメを取り扱い、２千回以上のブレンドを手がけた山下さんは、栃木のコメに太鼓判を押します。

（山下治男さん）「栃木は地形、地質が良い。３つのブレンド米にしたことで食感の良さ、甘みがあります」

とちぎのおいしいお米を食べて１日をスタートしてほしい…提供初日の８日の朝食では、ごはんが全て無くなる人気ぶりだったということです。

こちらのビュッフェでは地産地消をテーマに、コメのほかに地元の野菜も多く使用しています。ホテルニューイタヤの藤原貞徳副社長は、「地場のホテルとして栃木の食材にこだわっている。栃木・宇都宮の魅力を感じてもらいたい」と話しています。

チェスナットの朝食ビュッフェは４０種類以上のメニューが楽しめ、宿泊者のほか予約不要で一般の人も利用できるということです。