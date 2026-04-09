あらゆる場面で「居場所」という言葉が使われる。でも、人にとって本当の意味での居場所は、そう簡単にできるものだろうか。時間をかけて少しずつ関係性が育まれるように、一つの場所が心底くつろいだり、本音を話せたりする場所となるには時間がかかる気がした。腫瘍内科、緩和ケアの医師として、患者に向き合ってきた西智弘（にし・ともひろ）さんは、まだ病気になっていない段階から、患者さんが周りの人たちと関係性を育むこと