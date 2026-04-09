プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は８日、藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）の全対戦カードを発表した。今年は藤波が日本プロレスの１９７１年５月９日、岐阜市民会館でデビューしてから５５年の記念イヤー。５５周年のスタートになる大会で藤波は新日本プロレスの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダー、成田蓮