プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は８日、藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）の全対戦カードを発表した。

今年は藤波が日本プロレスの１９７１年５月９日、岐阜市民会館でデビューしてから５５年の記念イヤー。５５周年のスタートになる大会で藤波は新日本プロレスの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダー、成田蓮と一騎打ちに挑む。さらに息子のＬＥＯＮＡも「Ｈ．Ｏ．Ｔ」高橋裕二郎とシングルで対戦する。

大会には、新日本プロレスの小島聡が参戦。長井満也と組んで船木誠勝、諏訪魔と対戦する。

藤波は「今大会も個性豊かな選手たちがドラディションのリングに集い闘いを繰り広げてくれます。ベテラン、若手が全力でぶつかり合う試合を私も期待しています。私自身はメインでの成田との闘いに向けてしっかりとコンディションを作り、試合に臨みます。自分自身の持てる力、技術で成田に闘う魂を叩き込みます」とコメントした。

◆５・２２ドラディション全対戦カード

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

藤波辰爾 ＶＳ 成田蓮

▼セミファイナル ４５分１本勝負

ＬＥＯＮＡ ＶＳ 高橋裕二郎

▼第４試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

長井満也、小島聡 ＶＳ 船木誠勝、諏訪魔

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、ＡＫＩＲＡ ＶＳ ハヤブサ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第２試合 ２０分１本勝負

倉島信行 ＶＳ 関本大介

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

竹村豪氏、三州ツバ吉 ＶＳ 鈴木敬喜、長井隆之介