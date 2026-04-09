停戦に合意したアメリカとイランですが、このまま戦闘が終結に向かうのか注目されます。 依然として予断を許さない中東情勢。緊迫化による原油価格の高騰で県内のさまざまな現場にも影響が出ています。 スオーナダフェリー こちらは大分県国東市の竹田津港。山口県の徳山港とを結ぶスオーナダフェリーが運航しています。 通常は1日5往復の運航ですが、中東情勢の緊迫化による燃料価