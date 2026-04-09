東かがわ警察署 ８日午後５時半ごろ、東かがわ市帰来の白鳥中央公園体育館から約800メートル西の水路内に、男性と自転車が落ちているのを通行人が発見、110番通報しました。現場で男性の死亡が確認されました。 水路は幅約55㎝、高さ約50㎝で、当時、水は2.5㎝程流れていました。警察が男性の身元や死因などを調べています。