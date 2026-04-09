数千億円ものカネを動かし、300万人超のファンクラブ会員を抱える「日本最後の国民的アイドル」嵐――その歩みがまもなく終わりを迎えようとしている。なぜ嵐は、これほどまでに巨大な存在となったのか。その軌跡をいま一度振り返っていく。【前編記事】『デビュー当初“すぐに消える”とバカにされた「嵐」…それでも貫いた《SMAPと正反対の生き様》なぜ視聴者の心をつかんだのか』よりつづく。「誰もが一緒に仕事をしたいグルー