大理石が敷き詰められた風呂和風の豪華な玄関には、高さ1メートル以上はあろうかという大きな壺や皿が鎮座する。そして、応接間には天然木と思われるテーブルと虎の置物が置かれている。風呂は大理石が敷き詰められた贅沢な造りで、庭には立派な灯篭が配置されている。一見すると競売にかかるとは思えないほど贅を尽くした豪邸は、特定抗争指定暴力団「神戸山口組」の代表、井上邦雄組長の本宅である。競売物件の資料に、《本件物