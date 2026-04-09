仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は7日、中国に地下代理出産の実態について報じた仏紙ル・モンドの記事を紹介した。記事は、「中国の警察がたびたび地下代理出産を請け負う業者への強制捜査を行っているが、こうした業者は依然として水面下で拡大している」と指摘。2023年の市場規模は約21億1000万ユーロ（約3900億円）で、2030年には38億ユーロ（約7035億円）に達すると見込まれているという。北