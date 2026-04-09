女優蒼井優（40）が8日、都内で「ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌」新CM発表会に出席した。山里亮太（48）との間の3歳女児のママ。「私は手抜きのプロなので、食べるだけで健康になれるのはうれしい。何か頑張りすぎて笑顔がなくなるくらいだったら、笑うことを優先しています。プライベートでは、とにかく子供と夫とたくさん笑う。そんな毎日です」と話した。21日から放送。