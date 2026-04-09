「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）２歳女王が完璧な仕上がりを見せつけた。阪神ＪＦからぶっつけで桜に臨むスターアニスは８日、栗東坂路で最終リハ。ラストで仕掛けられると鋭い反応を示し、自己ベストの好時計で駆け上がった。間隔をあけたことで心身ともに充実。しっかりと女王の座を防衛する構えだ。無傷３連勝中のリリージョワは栗東ＣＷでスピード感あふれるフットワークを披露。アネモネＳ勝ち馬のディアダイヤモンドも