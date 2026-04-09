「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

２歳女王が完璧な仕上がりを見せつけた。阪神ＪＦからぶっつけで桜に臨むスターアニスは８日、栗東坂路で最終リハ。ラストで仕掛けられると鋭い反応を示し、自己ベストの好時計で駆け上がった。間隔をあけたことで心身ともに充実。しっかりと女王の座を防衛する構えだ。無傷３連勝中のリリージョワは栗東ＣＷでスピード感あふれるフットワークを披露。アネモネＳ勝ち馬のディアダイヤモンドも美浦Ｗで好ムードを漂わせた。

ぶっつけ本番だからこそ、パーフェクトに整った。阪神ＪＦを快勝して２歳女王となったスターアニスは栗東坂路で最終追い切り。Ｇ１馬らしい堂々たる走りで、軽めながらも４Ｆ５２秒９−３８秒５−１２秒１の好タイムをたたき出し、自己ベストを更新してみせた。

「動きは申し分ないです。当初予定していた時計より速くなったけど、そこは馬の調子の良さかなと思います。上がり運動もケロッとしていた。この後、しっかりケアして競馬に臨みたいです」と高野師は納得の笑みを浮かべる。１週前追い切りにまたがった主戦の松山も「動きは良かったです。さすがＧ１馬だなという走りでした」と絶賛。仕上がりは万全と言っていいだろう。

過去５年で阪神ＪＦの勝ち馬４頭が桜花賞に直行。ソダシとリバティアイランドが勝利を飾り、アスコリピチェーノとアルマヴェローチェは２着と、全て連対を果たしている。今や前哨戦を使わないのが主流のローテ。スターアニスも阪神ＪＦのレース後、直行することを即決している。

これが馬にとっても奏功した。じっくりと間隔をあけたことで心身ともに充実しており、松山も「精神面やイレ込みなどを考えて、陣営の方がこのローテーションを組んでくれた。直行はむしろいい方に出ると思います」と言い切った。

これまでＧ１を１１勝している高野師だが、クラシックとは無縁。４年前の桜花賞では、１番人気のナミュールで１０着と苦い経験をしている。「スターアニスにとって、桜花賞は人生一度の晴れ舞台。桜花賞というタイトルを何とか勝たせてあげたい」。華やかな桜の舞台で、さらなるスターの輝きを−。３歳になっても女王の座を守り抜く。