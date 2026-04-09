お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。大学時代から続く友人関係に対し、爆笑を誘う本音を明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。登録者数は「400人ぐらい」とした大久保だが、自身の性格について「超絶愛想が