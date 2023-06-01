周知の通り、日本代表は３月の英国遠征でスコットランドとイングランドにそれぞれ１−０で勝利。英国勢に２連勝して、代表ウィークを終えた。故障離脱中で、その２試合を観戦したキャプテンの遠藤航は先日、左足の怪我はリスフラン靭帯の断裂で、人工靭帯を入れる手術をした事実を明らかにした。４月７日に帰国した日本代表の森保一監督は、その遠藤についてこう話した。「まだサッカーをやっているところは見てないんで。（