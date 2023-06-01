地元に数階建ての大きなゲームセンターができた！という報道に喜び勇んで出かけてみたら、実態はほぼクレーンゲーム＆プリクラのみの施設でガッカリという経験、少なからずあるのではと思います。 青春時代を、いわゆる「ゲーセン」全盛期ど真ん中で過ごした筆者のような中高年にとって、ゲームセンターというのは、アップライト型の筐体が立ち並び、対戦型格闘ゲーム