携帯電話買い取り販売店からｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）８４台を奪ったなどとして、警視庁は８日、住所・職業不詳の男（３３）ら男３人を強盗致傷と建造物侵入の容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１日と７日。発表によると、３人は共謀して３月１４日夜、東京都新宿区百人町の同店に客を装って押し入り、４０歳代の男性店長の手足を粘着テープで縛って顔を殴るなどしてけがを負わせた上、店の現金約７０万円とアイフォーン８