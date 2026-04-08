歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）がプロデュースするiNKODE Entertainment所属の次世代5人組ボーイズグループ・KEYVITUP（キービラップ）が、きょう8日に1st EP『KEYVITUP』をリリースし、全世界デビューを果たした。【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット1st EP『KEYVITUP』には、タイトル曲「KEYVITUP」をはじめ、「LEGENDARY」、先行楽曲「BEST ONE」、「SHOW ME SOMETHING」、「POLAROID」の全5曲を