ジェジュンがプロデュース・KEYVITUPがデビュー 日本人メンバー2人在籍
歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）がプロデュースするiNKODE Entertainment所属の次世代5人組ボーイズグループ・KEYVITUP（キービラップ）が、きょう8日に1st EP『KEYVITUP』をリリースし、全世界デビューを果たした。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
1st EP『KEYVITUP』には、タイトル曲「KEYVITUP」をはじめ、「LEGENDARY」、先行楽曲「BEST ONE」、「SHOW ME SOMETHING」、「POLAROID」の全5曲を収録している。
リード曲「KEYVITUP」は、オールドスクール・ヒップホップやブーンバップを現代的に再解釈し、ノスタルジックなグルーヴと最新のエネルギーを融合させた楽曲。「LEGENDARY」はシネマティックなベースが印象的なトラップ・ヒップホップナンバー。「SHOW ME SOMETHING」と「POLAROID」では、ヘヴィーなベースと力強さがミックスされ、野心や自信、レガシーといったテーマを描き出している。
KEYVITUPは、ヒップホップの影響を色濃く反映したサウンドとパフォーマンスを武器に、明確なアーティスト像を掲げてグローバル市場へと進出する。デビュー前からネット上ではすでに高い注目を集めており、「ビジュアルに優れた新人ボーイズグループ」として紹介されるなど、早くも話題となっている。
【プロフィール】
KEYVITUPは、「時代の鍵を握るアイドル -Idols who hold the KEY to a generation」「繋がりと成長を切り開く鍵となるアイドル -Idols who are the key that unlocks connection and growth」をコンセプトに掲げる、新たな時代の扉を開く鍵として誕生した、TAEHWAN（テファン）、HYUNMIN（ヒョンミン）、SENA（セナ）、JAEIN（ジェイン）、RUKIA（ルキア）の5人からなる次世代アイドルグループ。SENAとRUKIAは、日本人である。
音楽とパフォーマンスを通じて世代や価値観を繋ぎながら、新しいカルチャーとコミュニケーションの在り方を提示し、圧倒的なエネルギーと、等身大で共感性の高い感情表現を武器に、多くの人々の心を動かし、時代をリードしていく。2026年4月8日、1st EP『KEYVITUP』でデビューした。
【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット
1st EP『KEYVITUP』には、タイトル曲「KEYVITUP」をはじめ、「LEGENDARY」、先行楽曲「BEST ONE」、「SHOW ME SOMETHING」、「POLAROID」の全5曲を収録している。
KEYVITUPは、ヒップホップの影響を色濃く反映したサウンドとパフォーマンスを武器に、明確なアーティスト像を掲げてグローバル市場へと進出する。デビュー前からネット上ではすでに高い注目を集めており、「ビジュアルに優れた新人ボーイズグループ」として紹介されるなど、早くも話題となっている。
【プロフィール】
KEYVITUPは、「時代の鍵を握るアイドル -Idols who hold the KEY to a generation」「繋がりと成長を切り開く鍵となるアイドル -Idols who are the key that unlocks connection and growth」をコンセプトに掲げる、新たな時代の扉を開く鍵として誕生した、TAEHWAN（テファン）、HYUNMIN（ヒョンミン）、SENA（セナ）、JAEIN（ジェイン）、RUKIA（ルキア）の5人からなる次世代アイドルグループ。SENAとRUKIAは、日本人である。
音楽とパフォーマンスを通じて世代や価値観を繋ぎながら、新しいカルチャーとコミュニケーションの在り方を提示し、圧倒的なエネルギーと、等身大で共感性の高い感情表現を武器に、多くの人々の心を動かし、時代をリードしていく。2026年4月8日、1st EP『KEYVITUP』でデビューした。