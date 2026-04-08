株式会社ダイヤモンド商会は、鳥羽周作氏と加賀美健氏のコラボレーションによる新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」を2026年4月15日より発売する。■開発背景：調味料を「出すのが楽しい」ファッションアイテムへ「美味しいのは当たり前。その先にある高揚感を」。 そんな想いから生まれた「この塩おいしーお」は、単なる調味料ではなく、キッチンや食卓をアートシーンへと変貌させる「ファッションアイテム」としての側面を持ち