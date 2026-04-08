タイで開催されているU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこは現地４月８日にグループステージ（GS）最終節でオーストラリアと対戦。５−２で完勝し、GS３連勝を果たして首位通過を決めた。オーストラリア戦で２ゴールの福島望愛と同様に、２得点の活躍を見せたのが木村未来だ。この試合はベンチスタートで、80分に途中出場すると、その１分後にカットインから渾身のシュートを流し込む。さらにその３分後だ。コーナーキッ