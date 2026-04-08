ヤングなでしこ木村未来の“芸術的ループ弾”！ 途中出場からわずか４分間で２ゴールの離れ業【U-20女子アジア杯】
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこは現地４月８日にグループステージ（GS）最終節でオーストラリアと対戦。５−２で完勝し、GS３連勝を果たして首位通過を決めた。
オーストラリア戦で２ゴールの福島望愛と同様に、２得点の活躍を見せたのが木村未来だ。この試合はベンチスタートで、80分に途中出場すると、その１分後にカットインから渾身のシュートを流し込む。
さらにその３分後だ。コーナーキックの流れから、ボックス内左でキープすると、狙いすましたループシュートを決めてみせた。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが、木村の“芸術的ループ弾”を公開。「これは神業すぎる...見事な落ち着きとこの精度」と綴る。
わずか４分間で２ゴール。その１つは自慢の技巧が凝縮されたゴラッソだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは神業すぎる...見事な落ち着きと高い精度！木村未来の芸術的ループ弾
オーストラリア戦で２ゴールの福島望愛と同様に、２得点の活躍を見せたのが木村未来だ。この試合はベンチスタートで、80分に途中出場すると、その１分後にカットインから渾身のシュートを流し込む。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが、木村の“芸術的ループ弾”を公開。「これは神業すぎる...見事な落ち着きとこの精度」と綴る。
わずか４分間で２ゴール。その１つは自慢の技巧が凝縮されたゴラッソだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは神業すぎる...見事な落ち着きと高い精度！木村未来の芸術的ループ弾