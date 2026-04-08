BE:FIRSTが、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像をYouTubeにて期間限定で公開した。「BE:FIRST ALL DAY」は、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーだという。楽曲制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施