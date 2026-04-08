BE:FIRST、TBS『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像公開
BE:FIRSTが、3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像をYouTubeにて期間限定で公開した。
「BE:FIRST ALL DAY」は、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIP HOPナンバーだという。楽曲制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた作品だ。なお、本映像は5月6日19時59分までの期間限定の公開となる。
なおBE:FIRSTは、5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の発売を控えており、さらに5月16日・17日には、自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を味の素スタジアムにて開催する。
◾️シングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY
CD予約：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY
▼「BE:FIRST ALL DAY」楽曲クレジット
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
▼CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
価格 : \3,740（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼映像収録内容
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼映像収録内容
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
▼映像収録内容
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
価格 : \4,015（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : アクリルミラーキーホルダー（オリジナル集合トレーティングカード付き）
販売期間 : 2026/3/5（木）23:59まで
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
関連リンク
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