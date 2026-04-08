隈研吾さん英ロンドンの世界的な美術館ナショナルギャラリーは8日までに、新たに建設する展示施設の設計者として建築家隈研吾さん（71）の建築設計事務所を中心とするチームを選んだと発表した。新棟の設計案は、隈さんの事務所が英国の二つの建築事務所と共同で提案。国際コンペを経て最優秀案に選ばれた。同館の歴史的な外観などに配慮したデザインであることから評価され、満場一致で選出されたという。新棟の建設は総額7