ガソリン価格のカルテル問題を巡り、県は8日、県石油商業組合に対し、対応が不十分として「行政指導」を出しました。さらに「業務改善計画書」の再提出も求めています。県産業政策課渡邉雅道 課長「業務改善命令で求めた対応が行われているとは認められませんので、必要な措置を取ることを要請するものでございます」県は8日、県石油商業組合に対し、「行政指導」を出しました。組合を巡っては去年11月、公正取引委員会が北信支