タバコを吸わない人が、喫煙者の煙を吸ってしまう「受動喫煙」。その対策として、6年前、「飲食店では原則禁煙」とする法改正が行われ、国の調査では7割の飲食店などが全面禁煙になったとされている。一方、繁華街を取材すると、店内で喫煙が可能となっている店も多く、「原則禁煙」などのルールが周知・徹底されていない実態が浮かび上がった。「白いのできます」分かりにくい表記の理由「乾杯！」東京都内にある飲食店。豊富な種