石川県警の刑事部長に就任した川島正近氏がテレビ金沢を訪れ、奥能登の治安維持に向けた抱負を語りました。これまで、警務部参事官兼首席監察官などを歴任した川島刑事部長。8日は、特殊詐欺詐欺の拠点が全国に渡って広がっていることに触れ「県外や国外の警察と連携して、注意を呼び掛けていきたい」などと語りました。また、奥能登の治安維持のため3月に発足させた奥能登治安対策センターをいかして、今後の犯罪抑止につな