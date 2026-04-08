9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急による、“トンチキ感”あふれるテーマパーク『超特急 presents「超！トンチキランド」』が5月2日から24日まで、東京・ラフォーレミュージアム原宿にて期間限定で開園されることが決定した。【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット超特急は今年結成15周年を迎え、11月25日には初の東京ドーム単独公演も決定。おもしろさとカッコ