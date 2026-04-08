超特急の“トンチキ”テーマパークが原宿に出現 『超！トンチキランド』開園決定
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急による、“トンチキ感”あふれるテーマパーク『超特急 presents「超！トンチキランド」』が5月2日から24日まで、東京・ラフォーレミュージアム原宿にて期間限定で開園されることが決定した。
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
超特急は今年結成15周年を迎え、11月25日には初の東京ドーム単独公演も決定。おもしろさとカッコよさを兼ね備えたエンターテイメント集団として、アイドル界の変化球“トンチキソング”を結成当初から15年間届け続け、実力で頭角を現してきた。
超特急のトンチキソングは運動量がすさまじく、まるでスポーツのよう。さらに、高いダンススキルと歌唱力にも定評があり、魅せて、聴かせて、笑わせ、泣かせる。全力で楽しませるそのパフォーマンススタイルは「まるでテーマパークのよう」とも評されてきた。そんな超特急の真骨頂“トンチキ”が、テーマパークとなって現れる。詳細は順次発表される。
チケットは、11日正午からオフィシャルファンクラブ先着予約が開始。一般先着予約は14日午後6時からとなる。
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
超特急は今年結成15周年を迎え、11月25日には初の東京ドーム単独公演も決定。おもしろさとカッコよさを兼ね備えたエンターテイメント集団として、アイドル界の変化球“トンチキソング”を結成当初から15年間届け続け、実力で頭角を現してきた。
チケットは、11日正午からオフィシャルファンクラブ先着予約が開始。一般先着予約は14日午後6時からとなる。