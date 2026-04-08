名古屋市守山区に2026年4月、市内では11年ぶりの新設中学校が開校しました。都心より手頃な地価を背景に、「志段味地区」には子育て世代の流入が続いていますが、交通インフラの整備などの課題もあるようです。 ■少子化進む中…志段味地区の人口は30年間で“3倍”に 4月に開校した守山区の「上志段味中学校」。8日に入学式が開かれ、真新しい制服に身を包み緊張した面持ちの新1年生が、新しい学び舎の門をくぐりまし