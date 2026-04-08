次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、義父の保険金をめぐる義母の信じられない発言です。義父が夫・タケルさんに残した生命保険について話がしたいと言い出した義母。義母「そのお金、私が受け取りたいんだけど！」父親が息子に残した保険金を横取りしようとする母親。正直、神経を疑いたくな