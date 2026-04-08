【義母の信じられない発言】義父が残した保険金「私が受け取る」【第32話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義父の保険金をめぐる義母の信じられない発言です。
義父が夫・タケルさんに残した生命保険について話がしたいと言い出した義母。
義母「そのお金、私が受け取りたいんだけど！」
父親が息子に残した保険金を横取りしようとする母親。正直、神経を疑いたくなりますよね。過去にタケルさんが義母にお金を譲ると話していたのですが、今は状況が変わり、お金は渡せないとタケルさんは話していたのです。
義母「あなたがタケルになにか吹き込んだんじゃないの？」
義母「お金の亡者みたいなことしないで！ とにかく早く渡して！」
タケルさんから「保険金は渡せない」と言われていることを告げると、義母は烈火のごとく怒り狂ったのだそう。しかも息子の妻に濡れ衣まで着せる始末。お待ちください、お金の亡者はどちらですか？
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義父の保険金をめぐる義母の信じられない発言です。
義父が夫・タケルさんに残した生命保険について話がしたいと言い出した義母。
義母「そのお金、私が受け取りたいんだけど！」
父親が息子に残した保険金を横取りしようとする母親。正直、神経を疑いたくなりますよね。過去にタケルさんが義母にお金を譲ると話していたのですが、今は状況が変わり、お金は渡せないとタケルさんは話していたのです。
義母「お金の亡者みたいなことしないで！ とにかく早く渡して！」
タケルさんから「保険金は渡せない」と言われていることを告げると、義母は烈火のごとく怒り狂ったのだそう。しかも息子の妻に濡れ衣まで着せる始末。お待ちください、お金の亡者はどちらですか？
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部