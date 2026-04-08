TVerは4月8日、ミラノ・コルティナオリンピック関連コンテンツの視聴実績を公表した。TVerおよびYahoo!オリンピック特設ページでのVOD、ライブ配信、追っかけ再生を合計した総再生数は4,400万を突破。北京オリンピックの2,550万再生を大きく上回った。 1月21日からオリンピック特設ページを開設し、競技の魅力を伝えるスペシャルコンテンツを展開。さらに、競技が始まった2月4日から3月2日まで、冬季大会としてはT