7日（日本時間8日）に行われたエンゼルスとブレーブスの一戦で、両チームが激しく入り乱れる大乱闘が勃発。昨季から加入したホルヘ・ソレア外野手が、相手右腕の投じた内角球に激高。マウンド付近で殴り合う一幕に発展した。試合は、エンゼルスが2－7で敗れている。 ■本塁打後の死球が伏線に…… この日のエンゼルスは、本拠地でブレーブスと対戦。「4番DH」で出場したソレアが、相手先発レイナルド