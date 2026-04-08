4月8日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、アメリカがイランに対し、「今夜にも最大規模の攻撃を行い、一つの文明が滅ぶ」と警告したニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「CNNなど欧米メディアによると、アメリカ軍は7日、イラン最大の原油積み出し拠点があるペルシャ湾の