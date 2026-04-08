株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、吉野家で同じメニューを食べていることを報告した。【写真】安す過ぎで気になる！桐谷さんが吉野家で毎回食べるメニュー定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「6日は朝起きていたので自転車で吉野家へ。数日前も頂いた朝定食(左上)を。夕食はチムニーの優待で魚星のカキフライ定食(右上)。煮魚定食が売り切れて