資産7億円の桐谷さん、吉野家で同じメニュー食べ続ける「写真左上のようにとても安い」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、吉野家で同じメニューを食べていることを報告した。
【写真】安す過ぎで気になる！桐谷さんが吉野家で毎回食べるメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「6日は朝起きていたので自転車で吉野家へ。数日前も頂いた朝定食(左上)を。夕食はチムニーの優待で魚星のカキフライ定食(右上)。煮魚定食が売り切れていたので。ご飯を半分持ち帰り、今日の一食目はカレーライス。この葛城と書かれたカレーも毎年いただくけど、どこの優待だったかな？」と報告。
吉野家では数日前に「2日の朝は徹夜して起きていたので、吉野家の朝得定食を食べに行きました。午前11時までなら、写真左上のようにとても安いです。私は666円の塩さば牛小鉢定食をデジタルギフトの優待で注文」と説明しており、今回も同じメニューを注文していた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】安す過ぎで気になる！桐谷さんが吉野家で毎回食べるメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「6日は朝起きていたので自転車で吉野家へ。数日前も頂いた朝定食(左上)を。夕食はチムニーの優待で魚星のカキフライ定食(右上)。煮魚定食が売り切れていたので。ご飯を半分持ち帰り、今日の一食目はカレーライス。この葛城と書かれたカレーも毎年いただくけど、どこの優待だったかな？」と報告。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。