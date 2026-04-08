「商品をつくって売る」「ヒットさせる」「ブランドを広める」--ビジネスのさまざまな課題に向き合うとき、必ずうまくいくマーケティングの方程式など存在しない。13歳の頃、なんとなく始めたギターをきっかけに紅白歌合戦にも出場した現役女子高生シンガーソングライターtuki.さんを例に、マーケティングの本質を探る。【イラスト】マーケティングは正解があるパズルでなく、自由に創造する