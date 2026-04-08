【モデルプレス＝2026/04/08】FANTASTICSの中島颯太が4月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。豪華アーティストとのオフショットを公開し、ファンから喜びの声が上がっている。【写真】「ユニフォーム姿かっこいい」26歳LDHイケメン＆BE:FIRSTメンバーとの貴重ショット◆中島颯太、BE:FIRST・INIメンバーとのオフショット披露4月4日、中島は埼玉スタジアム2002で開催された「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Sai